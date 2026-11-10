Обратная сторона награды, или зачем нам всем нужна «межэтническая прививка»

В этом году премия «СМИротворца» особенно весома, ведь 2026-й в России объявлен Годом единства народов. Конкурс традиционно проводит Гильдия межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, в нем я поучаствовала со статьей «Этно – да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии». Все это – часть большой работы, которая сейчас идет по стране.

Президент России Владимир Путин на заседаниях Совета по межнациональным отношениям говорил: «Год единства не должен закончиться 31 декабря. Этим нужно заниматься постоянно, нужно найти формы продолжения этой работы». Также российский лидер подчеркивал: «Грамотный человек, по сути, застрахован от вируса национализма и нетерпимости».

Я бы сказала, «прививка» нужна не только для того, чтобы «не заразиться» чем-то плохим, а дабы просто нормально жить в стране, которая всегда была и остается многонациональной. В Уфе, где я родилась, башкирский, русский, татарский и другие языки звучат на улицах в порядке нормы. Но одно дело – слышать эти языки, и другое – понимать, что твой сосед, коллега, мастерица, у которой покупаешь пуховый платок, – не «представитель другой национальности», а часть того же мира, что и ты. 14 тысяч материалов, присланных журналистами и блогерами на конкурс в этом году, работают в этом смысле лучше, чем лекции о дружбе народов.

Председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге на пресс-конференции, посвященной награждению, сказала фразу, над которой я после размышляла: «У нас есть черта – мы с радостью все ругаем, но почему-то редко замечаем то, что у нас хорошо получается». В сфере межнациональных отношений получается у нас многое, потому что мы веками живем вместе, и эта способность – уже иммунитет.

Что это значит для журналистов? Год единства народов заканчивается, но тема ремесел и культурного кода должна оставаться базовой. Башкортостан в числе лидеров по освещению этих тем потому, что мы вовремя поняли: культура – это не архив, а ценность и ресурс, который помогает продвигать регионы, наших креаторов и жизненные ценности.