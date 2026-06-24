Еду как хочу, или Почему Уфу за глаза называют городом автохамов

Я уже десять лет за рулем. Да, кажется мало, но повидать на дорогах много что успела. Благо во всех историях не я была главным героем. Но каждый раз, запуская двигатель своего автомобиля, молю только об одном: чтобы на пути не встретились хамы. К сожалению, их почему-то много в моем родном городе, и именно они диктуют «культуру вождения», а точнее — ее отсутствие.

Говорят, в любой истории необходимо начать с себя. Выезжаю на дорогу, соблюдая скоростной режим, останавливаюсь на мигающий «зеленый», уже почти «желтый» сигнал светофора. Позади раздается гудок. Нервный, истеричный, нетерпеливый. Затем визг колес, косой взгляд водителя иномарки, которая рванула на «красный». Хорошо, что пешеходы еще не успели вступить на проезжую часть, тогда бы трагедии не избежать.

А как я «люблю» водителей, которые в плотном автомобильном потоке считают, что пропустить кого-то в свой ряд ниже их достоинства. Причем чем дороже автомобиль, тем наглее поведение водителя. Они специально жмутся плотнее к впереди идущему транспорту, чтобы, не дай бог, кто-то его обогнал на пару-тройку метров. Эти же самые автомобилисты активно клеят на своих «ласточках» шуточные стикеры: «ПДД? Не, не слышал!», «Не учите меня ездить», «Купил права, а ездить не купил», «Права подарили» и тому подобное. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное — правда!

Ощущение, что в Башкирии сформировалась некая мода на агрессивное вождение. И это не просто слова коренного жителя. Я общаюсь с людьми по всей России. Увы, большинство, кто приезжал в республику, за голову хватаются, когда передвигаются по нашим улицам.

Земляки, что перебрались из Башкирии в Москву, отмечают, что в Белокаменной (где большая часть за рулем — это мигранты и представители российских регионов) вежливости будет куда больше. Ведь лицо города — это люди! Вот вам пример из Кисловодска от моей коллеги. Таксист подвозил ее к местной достопримечательности, но тут дорогу перегородил один из автолюбителей. Коллега попросила таксиста посигналить, чтобы водитель поскорее освободил проезжую часть.

«Зачем на отдыхе резкие звуки? Люди же к нам отдыхать приезжают!». Вот так размышляют люди, которые берегут имидж своего города, который, кстати, зарабатывает именно на туризме. Из таких мелочей и складывается лицо города, региона, страны, в конце концов.

В Башкирии впору вводить новый термин: за автохамством следует «пешеходохамство». Для меня оно ярко проявляется в Стерлитамаке. Ты едешь, никого не трогаешь, и, откуда ни возьмись, выходит на проезжую часть человек и с каменным лицом переходит дорогу. Причем не важно, есть там светофор или «зебра». Просто он главный на дороге, а водитель в любой момент должен успеть нажать на педаль тормоза — иначе судьба как минимум двоих изменится навсегда не в лучшую сторону.

Журналистом я работаю еще больше, чем нахожусь за рулем. Поверьте, ежедневно писать о трупах на дорогах — не самое приятное дело. А ведь большая часть автокатастроф случается из-за несоблюдения ПДД и излишней самоуверенности и наглости «рулевых». Сюда же можно добавить самокатчиков, байкеров, которые не дают спать по ночам, любителей послушать музыку в машине с открытыми окнами. Все они влияют на привлекательность столицы и Башкирии в целом. Тем более что недавно Глава республики Радий Хабиров порадовался увеличению турпотока в регион. Может быть, уже стоит начать с таких, кажется, мелочей, которые в конечном счете приведут к глобальным изменениям, что скажется на благосостоянии региона и каждого местного жителя.

Вежливость на дорогах — это и про настроение, и про безопасность, и про уют, и про туризм. И просто про жизнь.