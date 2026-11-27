Оборудование системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» размещено на высотных сооружениях провайдера. Сотрудники компании проложили волоконно-оптические линии связи, обеспечили гарантированное электропитание и наладили ежедневный мониторинг работоспособности каждой точки для сотрудников ситуационного центра в Минлесхозе региона.

Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:

«В 2026 году мы увеличили количество точек наблюдения более чем в 3,5 раза и расширили зону контроля лесного фонда региона. Максимальный радиус обзора каждой камеры достигает 30 километров. Система “Лесохранитель” работает на отечественном ПО с использованием искусственного интеллекта — она помогает сотрудникам диспетчерских служб оперативно реагировать на различные угрозы».

Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно и совершают полный оборот на 360° за десять минут, что позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии. При фиксации дыма встроенный процессор анализирует данные и автоматически отправляет сигнал о потенциальной опасности в ситуационный центр. Одновременно в диспетчерской срабатывает звуковой сигнал тревоги, а на видеостене загорается маркер с прямой трансляцией с места событий — так операторы сразу видят картину происходящего. В режиме реального времени система наносит на карту очаг возгорания, указывая его точные координаты и показывая привязку к ближайшим населенным пунктам и дорогам. Такая детализация позволяет оперативно оценить обстановку и принять взвешенное решение.