Оборудование системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» размещено на высотных сооружениях провайдера. Сотрудники компании проложили волоконно-оптические линии связи, обеспечили гарантированное электропитание и наладили ежедневный мониторинг работоспособности каждой точки для сотрудников ситуационного центра в Минлесхозе региона.
Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:
«В 2026 году мы увеличили количество точек наблюдения более чем в 3,5 раза и расширили зону контроля лесного фонда региона. Максимальный радиус обзора каждой камеры достигает 30 километров. Система “Лесохранитель” работает на отечественном ПО с использованием искусственного интеллекта — она помогает сотрудникам диспетчерских служб оперативно реагировать на различные угрозы».
Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно и совершают полный оборот на 360° за десять минут, что позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии. При фиксации дыма встроенный процессор анализирует данные и автоматически отправляет сигнал о потенциальной опасности в ситуационный центр. Одновременно в диспетчерской срабатывает звуковой сигнал тревоги, а на видеостене загорается маркер с прямой трансляцией с места событий — так операторы сразу видят картину происходящего. В режиме реального времени система наносит на карту очаг возгорания, указывая его точные координаты и показывая привязку к ближайшим населенным пунктам и дорогам. Такая детализация позволяет оперативно оценить обстановку и принять взвешенное решение.
Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан:
«В борьбе с пожарами решающую роль играют минуты. В этом сезоне камеры системы “Лесохранитель” помогли выявить 31 возгорание на сопредельных с лесом землях. Оперативное реагирование лесопожарных формирований позволило блокировать эти угрозы на ранней стадии и полностью исключить переход огня на лесные массивы».
Пилотный проект «Ростелекома» по установке камер «Лесохранитель» на территории Республики Башкортостан стартовал в 2021 году в Белорецком, Бурзянском и Учалинском районах. Тестирование подтвердило эффективность решения. В 2022 году провайдер запустил систему в промышленную эксплуатацию, а в 2022–2023 годах значительно расширил и модернизировал ее. Появилось отечественное ПО с алгоритмами ИИ, был оборудован ситуационный центр мониторинга, запущены новые точки наблюдения, а персонал прошел обучение. С 2023 года «Ростелеком» обеспечивает полную техническую поддержку комплекса — от мониторинга и регламентных работ до консультирования персонала.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.