«Ростелеком» подключил еще 22 деревни и села[1] Республики Башкортостан к высокоскоростному интернету. Доступ к сети получили почти 3 500 домохозяйств. Для подключения новых абонентов провайдер проложил 115,5 км оптического кабеля.
Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:
«Для нас важно, чтобы цифровые сервисы были доступны не только в городах, но и в небольших деревнях, где интернет особенно нужен для учебы, работы и связи с близкими. Мы видим реальный запрос от жителей и не снижаем темпы. Эти 22 деревни и села — часть нашей системной работы по устранению цифрового неравенства в республике. В этом году мы идем на рекорд: планируем протянуть оптику в 387 населенных пунктах — столько за один год компания еще не подключала за всю свою историю».
Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района РБ:
«В составе нашего района 122 населенных пункта. В 28 из них оптика уже была. В этом году «Ростелеком» подтянул ее еще в 14. Итого стабильным интернетом охвачены 42 села и деревни, 3 378 семей — из крупных сёл, таких как, например, Прибельский (605 дворов), до совсем небольших, как Бельский (64 дома). Теперь наша задача — помочь жителям подключиться к готовой инфраструктуре, чтобы интернет появился в каждой семье. Остальные деревни, где технической возможности пока нет, также в планах: работу по ним будем продолжать поэтапно».
Новым абонентам доступны интернет на скорости от 300 Мбит/с, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Высокую скорость передачи данных обеспечивает технология GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть): к каждому дому или квартире идет отдельная оптоволоконная линия, поэтому интернет можно одновременно использовать на нескольких устройствах — смартфоне, ноутбуке, Smart TV, — и при этом скорость на каждом из них не падает. Абоненты также могут созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи, отправлять большие файлы и работать с облачными сервисами. Подключая тарифы с интернетом и интерактивным ТВ, клиенты получают доступ к видеотеке Wink, которая насчитывает сотни телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов.
Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100 08 00.
[1] Таштамак, Среднехозятово, Нижнехозятово, Бахтигареево, Бельский, Шарипкулово, Ишберду, Петряево, Новоукраинку, Наумкино, Султанмуратово, Новотаймасово, Таймасово, Ялчикаево, Ивано-Кувалат, Старомунасипово, Тал-Кускарово, Халилово, Ургуново, Набиево, Ямансаз и Яратово
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