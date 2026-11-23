«Ростелеком» подключил еще 22 деревни и села[1] Республики Башкортостан к высокоскоростному интернету. Доступ к сети получили почти 3 500 домохозяйств. Для подключения новых абонентов провайдер проложил 115,5 км оптического кабеля.

Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:

«Для нас важно, чтобы цифровые сервисы были доступны не только в городах, но и в небольших деревнях, где интернет особенно нужен для учебы, работы и связи с близкими. Мы видим реальный запрос от жителей и не снижаем темпы. Эти 22 деревни и села — часть нашей системной работы по устранению цифрового неравенства в республике. В этом году мы идем на рекорд: планируем протянуть оптику в 387 населенных пунктах — столько за один год компания еще не подключала за всю свою историю».

Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района РБ:

«В составе нашего района 122 населенных пункта. В 28 из них оптика уже была. В этом году «Ростелеком» подтянул ее еще в 14. Итого стабильным интернетом охвачены 42 села и деревни, 3 378 семей — из крупных сёл, таких как, например, Прибельский (605 дворов), до совсем небольших, как Бельский (64 дома). Теперь наша задача — помочь жителям подключиться к готовой инфраструктуре, чтобы интернет появился в каждой семье. Остальные деревни, где технической возможности пока нет, также в планах: работу по ним будем продолжать поэтапно».