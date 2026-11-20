В Башкирии увеличилось число малых технологических компаний. Сегодня их уже 140. Только с начала года количество таких предприятий увеличилось на 37%. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Александр Шельдяев.

Совокупная выручка малых технологических компаний республики составляет почти 30 млрд рублей. При этом средняя выручка на одно предприятие достигает 213 млн рублей, что выше среднероссийского показателя. Наибольшее число таких компаний работает в промышленности. Активно развиваются технологические решения в сфере телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых, здравоохранения и других направлениях.

«Для нас важно, чтобы перспективные разработки не оставались только идеями, а превращались в реальные продукты, выходили на рынок и находили своего потребителя, - отметил Александр Шельдяев. - У Башкортостана для этого есть серьёзный потенциал. Наша задача и дальше создавать условия, в которых технологические компании смогут расти, расширять производство и вносить вклад в развитие экономики республики».