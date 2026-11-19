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Тёплый сезон — время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 34 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.

Коптеры позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.

Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Поиски в лесах — непростая задача, которая с наступлением темноты становится ещё сложнее. Быстрее обследовать территорию помогают коптеры: они облетают местность, обнаруживают людей с помощью тепловизора, в том числе, в темноте, а также позволяют связаться с пропавшим с помощью голосовых сообщений. Билайн — наш ключевой партнёр уже 14 лет. Его технологическая поддержка помогает нам проводить поиски эффективнее. В этом году оператор передал отряду 29 дополнительных коптеров. Они появились благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках краудфандинговой инициативы „Набираем высоту“».

Поддержать оснащение отряда техникой может каждый, независимо от того, услугами какого оператора он пользуется. Сделать это можно на сайте проекта «Набираем высоту». Собранные средства направляются на приобретение профессиональной техники для поисков с воздуха, которая помогает добровольцам по всей России.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна:

«Поддержка “ЛизаАлерт” – важная часть социальной повестки Билайна. На протяжении 14 лет мы активно сотрудничаем с отрядом, предоставляя волонтерам современные технологии и решения. Они позволяют быстрее обрабатывать информацию и эффективнее обследовать территории, а значит – увеличивают шансы на благополучный исход поисков».