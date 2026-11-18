На официальных ресурсах правительства Башкирии и республиканских ведомств заработал виджет Робота Макса — цифрового ассистента портала Госуслуг. Теперь жители региона могут получать консультации по государственным услугам непосредственно на сайтах госорганов, не покидая страницу ведомства. Размещение интеллектуального помощника соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлено на упрощение доступа граждан к мерам поддержки и государственным сервисам.
«Новые виджеты на сайтах ведомств позволяют жителям региона с помощью искусственного интеллекта получать консультацию, узнавать существующие меры поддержки, необходимые документы для получения услуг и многое другое. Внедрение Робота Макса — это шаг к бесшовному цифровому опыту: человек получает нужную информацию там, где уже находится, без лишних переходов и поисков», – отметил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.
Цифровой ассистент интегрирован в нижнюю часть страницы браузера на официальных сайтах республиканского правительства, министерств и ведомств. При нажатии на виджет открывается диалоговое окно: пользователь может задать вопрос Роботу Максу или попросить найти нужную информацию.
В ближайшее время Робот Макс будет также размещён на портале Госуслуг республики, в интерфейсе сайтов МФЦ, Республиканского центра социальной поддержки населения и на Инвестиционном портале региона.
Напомним, Робот Макс федерального портала Госуслуг адаптирован под специфику региональных сервисов. Ассистент обрабатывает запросы по ключевым услугам и сервисам Башкортостана, в том числе: «Получение субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования», «Акты сверки взаиморасчётов по договорам аренды муниципального имущества», «Согласование малых архитектурных форм», а также предоставляет доступ к сервису «Инвестиционная карта Башкортостана» на Инвестиционном портале республики.
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