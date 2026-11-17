В Башкирии продолжают ремонт гидротехнических сооружений, укрепление берегов и расчистку русел рек для защиты населённых пунктов от паводков и подтоплений. Ход этих работ и дальнейшие планы рассмотрели на заседании правительства республики под руководством премьер-министра РБ Александра Шельдяева.

«Сегодня на территории республики насчитывается 524 гидротехнических сооружения, при этом 417 из них, то есть порядка 80%, находятся в муниципальной собственности. От качества работы по поддержанию гидротехнических сооружений в исправном состоянии зависят безопасность людей и объектов экономики», – подчеркнул Александр Шельдяев.

О результатах работы доложил министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов. По его словам, в республике реализуется комплекс мер по сохранению водных объектов и снижению рисков подтоплений, в том числе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». С 2019 по 2025 год капитально отремонтировали 13 гидротехнических сооружений. На эти цели направили 135 млн рублей, из которых 99 млн – федеральные средства. В настоящее время завершается ремонт Сакмарского водохранилища, продолжаются работы на Юмагузинском гидроузле с плановым сроком окончания в 2028 году. Кроме того, подготовлена проектная документация на капитальный ремонт ещё восьми сооружений общей стоимостью 423,5 млн рублей.

Отдельное внимание уделяется укреплению берегов рек. За последние пять лет такие работы провели на четырёх объектах, направив 204,1 млн рублей. При этом необходимость в берегоукреплении сохраняется ещё на 37 участках.

Важное направление – расчистка речных русел для восстановления их пропускной способности и снижения риска подтоплений. С 2022 года на эти цели из федерального бюджета поступило 150 млн рублей. Работы охватили реки Берсувань, Уршак, Тайрук, Нура, Ашкадар, Белая и Менеуз.

В 2027 году планируется приступить к расчистке реки Беркутла в селе Фёдоровка Фёдоровского района и реки Кынгыр вблизи деревни Сосновка Мишкинского района. Всего потребность в проведении подобных мероприятий существует в 49 муниципальных образованиях республики.

По итогам заседания Александр Шельдяев поручил завершить в текущем году капитальный ремонт Сакмарского водохранилища и обеспечить продолжение работ на Юмагузинском гидроузле с окончанием в 2028 году. Кроме того, предстоит оказать муниципалитетам консультативную и методическую помощь в восстановлении пропускной способности речных русел.

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