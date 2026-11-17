В Башкирии актуализируют территориальную схему обращения с отходами, которая определяет развитие отраслевой инфраструктуры до 2035 года. Ход подготовки документа и его соответствие новым федеральным требованиям обсудили на заседании правительства республики под руководством премьер-министра Александра Шельдяева.

– Нам необходимо в кратчайшие сроки завершить актуализацию схемы. Без этого документа невозможно полноценное планирование и контроль за строительством и вводом в эксплуатацию объектов обращения с отходами. Речь идёт о достижении показателей, установленных президентом, и реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие», – подчеркнул Александр Шельдяев.

Территориальная схема – ключевой документ, на основе которого планируется развитие системы обращения с отходами в республике. В 2024 году её в последний раз обновляли по прежним правилам. Теперь необходимо учесть новые федеральные требования и изменения, связанные со строительством объектов отраслевой инфраструктуры.

Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов отметил, что проект изменений прошёл общественное обсуждение, оценку регулирующего воздействия и процедуры согласования с федеральными органами. Обновлённый документ позволит учитывать планируемые объекты обращения с отходами и контролировать выполнение мероприятий, рассчитанных на период до 2035 года.

По итогам обсуждения Александр Шельдяев поручил министерству природопользования и экологии Башкортостана обеспечить утверждение приказа о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, а затем разместить документ на официальном сайте ведомства.