Пятница, 13 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Технологии
22:47 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Башкирии займутся цифровой трансформацией агропромышленного комплекса

Объединить IT-инфраструктуру и отраслевую экспертизу в агропромышленном комплексе договорились ГК «Форт Диалог» и Республиканский информационно-вычислительный центр.

Добавить в предпочтительные источники Google
Хабибуллина А. ГК Форт Диалог
Фото: Хабибуллина А. | ГК Форт Диалог
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

О заключении соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере производственных и IT-решений сообщил «Башинформу» генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев. Партнёром компании выступает Республиканский информационно-вычислительный центр.

— Мы намерены развивать совместные проекты, в том числе для сельскохозяйственной отрасли, обмениваться опытом и технологиями, повышать эффективность деятельности, а также расширять клиентскую базу и рынки присутствия, — подчеркнул руководитель компании.

Хабибуллина А. ГК Форт Диалог
Фото: Хабибуллина А. | ГК Форт Диалог

По словам Кирилла Полетаева, ключевая цель документа — объединить опыт «Форт Диалог» в области IT-инфраструктуры и отраслевую экспертизу РИВЦ в агропромышленном комплексе. Такое сочетание компетенций позволит сторонам создавать комплексные цифровые решения, учитывающие как технические требования к инфраструктуре, так и специфику сельскохозяйственной отрасли. Партнёрство предполагает совместную разработку и внедрение продуктов, обмен технологиями и лучшими практиками, что должно повысить эффективность проектов в АПК и ускорить цифровизацию отрасли в Башкортостане.

Справка

ГК «Форт Диалог» — крупнейший системный интегратор, базирующийся в Уфе. Компания работает с предприятиями нефтегазовой отрасли, промышленности и госсектора, участвует в проектах цифровизации образования в Башкортостане и соседних регионах, развивает собственные программные продукты.

АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении цифровых решений для агропромышленного комплекса. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru