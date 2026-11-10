В Башкирии займутся цифровой трансформацией агропромышленного комплекса

О заключении соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере производственных и IT-решений сообщил «Башинформу» генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев. Партнёром компании выступает Республиканский информационно-вычислительный центр.
— Мы намерены развивать совместные проекты, в том числе для сельскохозяйственной отрасли, обмениваться опытом и технологиями, повышать эффективность деятельности, а также расширять клиентскую базу и рынки присутствия, — подчеркнул руководитель компании.
По словам Кирилла Полетаева, ключевая цель документа — объединить опыт «Форт Диалог» в области IT-инфраструктуры и отраслевую экспертизу РИВЦ в агропромышленном комплексе. Такое сочетание компетенций позволит сторонам создавать комплексные цифровые решения, учитывающие как технические требования к инфраструктуре, так и специфику сельскохозяйственной отрасли. Партнёрство предполагает совместную разработку и внедрение продуктов, обмен технологиями и лучшими практиками, что должно повысить эффективность проектов в АПК и ускорить цифровизацию отрасли в Башкортостане.
Справка
ГК «Форт Диалог» — крупнейший системный интегратор, базирующийся в Уфе. Компания работает с предприятиями нефтегазовой отрасли, промышленности и госсектора, участвует в проектах цифровизации образования в Башкортостане и соседних регионах, развивает собственные программные продукты.
АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении цифровых решений для агропромышленного комплекса.
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