МегаФон в Башкортостане возглавил Максим Загинай

ПАО «МегаФон» назначило Максима Загиная директором регионального отделения в Башкортостане. Как сообщили Башинформу в пресс-службе оператора, на новом посту г-н Загинай сменит Дамира Байгильдина, руководившего башкирским подразделением с 2012 года.

Башкирия — знакомый регион для нового директора. Господин Загинай является выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета по направлению «Средства подвижной радиосвязи». Его опыт в телеком-сфере составляет 25 лет, в разное время он руководил эксплуатацией сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До назначения в Уфу господин Загинай отвечал за бизнес «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе, где под его руководством была проведена масштабная работа по расширению покрытия 4G на федеральной трассе «Колыма» и промышленных объектах региона.

В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что г-н Загинай хорошо знает специфику работы в республике: он начинал здесь карьеру, формировал команду эксплуатации телекоммуникационных сетей и взаимодействовал с местным бизнесом и госорганами при подготовке инфраструктуры связи к масштабным мероприятиям.

На новом посту руководитель сосредоточится на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для госсектора и корпораций, а также усилении дистрибуции. По его оценке, ежемесячный объем мобильного трафика в Башкортостане год к году растет на 10–15%, что требует постоянного расширения сети и внедрения новых решений для частных и государственных предприятий.