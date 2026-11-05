Пятница, 6 Ноября 2026
Уфа
+6 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Технологии
14:44 (UTC+5), 05 Ноября 2026

МегаФон в Башкортостане возглавил Максим Загинай

Топ-менеджер — выпускник УГАТУ.

Добавить в предпочтительные источники Google
ПАО МегаФон предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон
Фото: ПАО МегаФон | предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон
Прослушать статью:

ПАО «МегаФон» назначило Максима Загиная директором регионального отделения в Башкортостане. Как сообщили Башинформу в пресс-службе оператора, на новом посту г-н Загинай сменит Дамира Байгильдина, руководившего башкирским подразделением с 2012 года.

Башкирия — знакомый регион для нового директора. Господин Загинай является выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета по направлению «Средства подвижной радиосвязи». Его опыт в телеком-сфере составляет 25 лет, в разное время он руководил эксплуатацией сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До назначения в Уфу господин Загинай отвечал за бизнес «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе, где под его руководством была проведена масштабная работа по расширению покрытия 4G на федеральной трассе «Колыма» и промышленных объектах региона.

В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что г-н Загинай хорошо знает специфику работы в республике: он начинал здесь карьеру, формировал команду эксплуатации телекоммуникационных сетей и взаимодействовал с местным бизнесом и госорганами при подготовке инфраструктуры связи к масштабным мероприятиям.

На новом посту руководитель сосредоточится на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для госсектора и корпораций, а также усилении дистрибуции. По его оценке, ежемесячный объем мобильного трафика в Башкортостане год к году растет на 10–15%, что требует постоянного расширения сети и внедрения новых решений для частных и государственных предприятий.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru