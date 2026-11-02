Билайн запустил бесплатную страховку от мошенников с компенсацией до 500 тысяч рублей

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Билайн запустил бесплатную страховку от телефонного мошенничества для всех клиентов предоплатной системы расчетов. Сервис объединяет защиту на основе ИИ и финансовую компенсацию на случай, если злоумышленникам удалось обмануть пользователя. Максимальная сумма возмещения – 500 тысяч рублей в месяц. Страховка предоставляется бесплатно, без дополнительных подписок и скрытых платежей.

Партнер проекта – АльфаСтрахование. Страховка распространяется на случаи хищения денежных средств с использованием методов социальной инженерии во время телефонных разговоров в сети Билайна.

В основе сервиса — технологии ИИ Билайна, анализирующие телефонные звонки и выявляющие признаки мошенничества. Если система обнаруживает подозрительную активность, клиент получает предупреждение о попытке обмана. Если пользователь проигнорировал предупреждение и перевел деньги злоумышленникам, такой случай не признается страховым. Но если система не распознала мошеннический звонок и не предупредила клиента об угрозе, а в результате разговора произошло хищение средств, клиент может обратиться за страховой компенсацией.

Максимальная сумма страхового возмещения зависит от банка, услугами которого пользуется клиент: до 500 тысяч рублей в месяц — для клиентов Альфа-Банка, Т-Банка и Сбера, до 250 тысяч рублей в месяц — для клиентов других банков. Страховка доступна всем клиентам Билайна независимо от тарифа. Она автоматически подключается всем новым клиентам и при смене тарифа на актуальную подписку bee (би), а также при смене параметров (минут и гб) в текущем тарифе. Остальные клиенты могут самостоятельно активировать страховку в мобильном приложении Билайна (12+). Важное условие действия страховки — номер Билайна должен быть указан в банке в качестве основного контактного номера.

«Мы привыкли оценивать эффективность защиты от мошенников количеством заблокированных звонков. Но для клиента гораздо важнее другое — сохранить свои деньги. ИИ уже помогает нам выявлять мошеннические схемы и предупреждать об угрозах, однако ни одна технология не может гарантировать стопроцентную защиту. Поэтому мы решили пойти дальше: если наша система не распознала мошенника и клиент потерял деньги, у него должна быть возможность получить компенсацию. Причем без дополнительных расходов на страховку. Мы убеждены, что финансовая безопасность должна быть доступна каждому, а не становиться платной привилегией», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

Запуск бесплатной страховки стал следующим этапом развития комплексной системы защиты клиентов Билайна от мошенничества. В октябре 2025 года Билайн был признан самым безопасным оператором по результатам независимого исследования ComNews Research. Исследователи отметили эффективность блокировки нежелательных звонков, развитые механизмы взаимодействия с банковским сообществом, использование ИИ для распознавания мошеннических сценариев и др.

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