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19:24 (UTC+5), 29 Октября 2026

В Башкирии освоен выпуск 370 видов и модификаций машин и агрегатов для АПК

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премьер-министр Башкирии Александр Шельдяев соцсети
Фото: премьер-министр Башкирии Александр Шельдяев | соцсети
Сергей Николаев

С начала года аграрии республики приобрели более двух тысяч единиц техники, сообщил в соцсетях премьер-министр Башкирии Александр Шельдяев. Кроме того, развивается собственное производство техники для АПК. В республике уже освоен серийный выпуск более 370 видов и модификаций машин и агрегатов, сопоставимых с зарубежными аналогами.

Значительную поддержку в закупках оказывает «Росагролизинг» – через его программы купили 1183 машины на 8,9 млрд рублей. По объёму таких поставок Башкирия занимает первое место среди регионов России.

«Постепенно возвращаем до половины затрат на приобретение техники в рамках региональной программы модернизации технического парка, – отметил  Александр Шельдяев. – Здесь обязательства все выполним. При этом активно внедряем современные автономные навигационные системы – они помогают повышать точность работ и экономить ресурсы. В республике ими оборудовано более 6 тысяч единиц самоходной сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В основном используются системы параллельного вождения, подруливающие устройства и технологии спутникового мониторинга. Всё это уже стало важной частью повседневной работы аграриев.
За 7 лет мы открыли 12 новых дилерских производственно‑сервисных баз российских и белорусских производителей. Продолжаем эту работу в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Задача простая и понятная – чтобы у аграриев было в достатке надёжной техники. При этом укрепляем собственное машиностроение и технологическую самостоятельность отрасли».
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