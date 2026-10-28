В крупнейшем селе Башкортостана прокачали интернет

В Башкортостане обновлено телеком-оборудование в селе Иглино Иглинского района, которое является крупнейшим в регионе. В результате скорость мобильного интернета МТС для местных жителей выросла на 20%.

Для подготовки к высокой нагрузке оператор дооборудовал действующую базовую станцию LTE. Новые мощности сети закроют потребность в растущем интернет-трафике у более 70 тысяч местных жителей. За последние 10 лет численность населения в Иглино увеличилась в четыре раза. Быстрый демографический рост села обусловлен его благоприятным географическим положением и доступной стоимостью жилья. Теперь местным жителям будет еще комфортнее проводить здесь свой досуг, пользоваться онлайн-сервисами и навигацией в поездке.

«Село Иглино переживает настоящий демографический бум и растет колоссальными темпами каждый год, официально являясь крупнейшим селом Башкирии. Это идеальное место для людей, ценящих природу, но не желающих отказываться от комфортных условий. В Иглино мобильная связь уже была, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удаленную работу требуют новых скоростей. Поэтому мы существенно увеличили пропускную способность каналов связи. Теперь наши абоненты в Иглино могут полноценно работать, учиться и пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями Уфы», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.