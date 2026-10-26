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19:45 (UTC+5), 26 Октября 2026

Стало известно, какие техпроекты развивают в Межвузовском кампусе Уфы

Проекты стартап-студии Уфимского государственного нефтяного технического университета оцениваются в 228 млн рублей и привлекли 85 млн рублей инвестиций.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

Студия работает в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ и помогает студентам, учёным и молодым предпринимателям довести техническую идею до разработки для промышленности и бизнеса.

– У молодых людей часто есть сильная техническая идея, но для её реализации нужны экспертиза, понимание рынка и взаимодействие с индустрией. Важно, чтобы у студентов была возможность пройти этот путь не только в теории, но и на практике. Стартап-студия помогает соединить университетские знания с задачами бизнеса и промышленности, а кампус создаёт условия для такого взаимодействия, – отметила Светлана Мустафина, председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию.

В портфеле студии – автоматизированные установки для химического синтеза, разработки для безопасности промышленного оборудования, сервисы генерации контента с помощью искусственного интеллекта, технологии для беспилотников и другие проекты.

Над стартапами работают студенты и преподаватели вузов республики, технологические предприниматели и представители промышленных компаний. Поэтому команды с самого начала учитывают запросы потенциальных заказчиков и оценивают, можно ли внедрить решение.

Межвузовский кампус создаёт условия, в которых университетские разработки могут выходить за пределы учебных аудиторий.

– Стартап-студия – это компания при университете, которая как инвестор вкладывает деньги в технологические проекты студентов, выпускников и сотрудников вуза. До сделки мы вместе с командой проверяем, есть ли у разработки покупатель, сходится ли экономика продукта и хватает ли команде компетенций. Финансируем по этапам: под каждый этап команда берёт измеримые показатели, и решение о следующем этапе мы принимаем по его итогам. Так средства получают проекты, которые уже показали результат, – рассказал Владимир Бекасов, генеральный директор стартап-студии УГНТУ.

Ранее сообщалось, каким станет Межвузовский кампус Башкирии.

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