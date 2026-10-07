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Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса. Решение переосмысляет подход к корпоративному искусственному интеллекту: вместо разрозненного доступа к чат-ботам компании получают защищённую рабочую среду, в которой у каждого сотрудника появляются персональные автономные ИИ-агенты, контролируемые человеком.

AI Hive Platform создана для решения прикладных задач команд любого профиля. Агенты берут на себя генерацию и проверку кода, подготовку документации и отчётов, аналитику данных, а также глубокую навигацию по корпоративным базам знаний. При этом все операции происходят внутри доверенного контура предприятия.

Сотрудник взаимодействует с платформой через профильные рабочие места: beeClaw автоматизирует кросс-функциональные бизнес-задачи и подготовку документов, beeCode отвечает за разработку и тестирование кода, а beeRAG обеспечивает поиск по корпоративным регламентам с обязательными ссылками на первоисточники.

Под капотом задействован интеллектуальный контур безопасности и маршрутизации. Модуль beeKeeper проверяет запрос и маскирует персональные данные до выхода во внешние шлюзы, после чего умный шлюз beeGate направляет задачу по наиболее выгодному и производительному пути — во внешние LLM или в собственную инфраструктуру клиента. Управлением и дообучением локальных алгоритмов занимается сервис beeML. При этом каждое действие агента фиксируется в аудит-логах и тарифицируется, обеспечивая прозрачность и подконтрольность ИИ человеку.

Платформа позволяет сотрудникам сразу приступать к решению бизнес-задач без необходимости настраивать сложные цепочки промптов или тратить месяцы на интеграцию. Система поддерживает любые сценарии работы: от обращения к API передовых глобальных моделей до полностью изолированных on-premise контуров и Private AI Cloud. При этом вся информация обрабатывается в защищенном периметре с обязательной деперсонализацией персональных данных перед отправкой во внешние сервисы.

Точность работы обеспечивает архитектура RAG, которая всегда подтверждает выводы прямыми цитатами из загруженных документов. Для контроля процессов предусмотрены прозрачные квоты, точный подсчет стоимости каждого запроса и полный журнал аудита действий ассистентов. Масштабировать решение можно легко — от нескольких рабочих мест на API до выделенного отказоустойчивого AI-кластера в собственном ЦОД.

«Российский бизнес уже прошёл этап хаотичных экспериментов с отдельными нейросетями. Сегодня компаниям нужны не просто окна диалога с LLM, а предсказуемые, безопасные и глубоко интегрированные цифровые рабочие места. С AI Hive Platform мы даём рынку именно это — готовую среду ИИ-коллаборации, где агенты органично встраиваются в ежедневные процессы, знают регламенты компании лучше любого новичка, но при этом критически важные данные ни при каких обстоятельствах не покидают защищённый периметр. Мы объединили свободу выбора лучших мировых моделей с гарантией суверенитета корпоративных знаний и строгим финансовым контролем за каждым запросом», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«Главная проблема корпоративного ИИ — не качество моделей, а доверие к ним. Мы собрали платформу, где сотрудник получает все лучшие модели в одном окне, а компания видит, какие данные куда ушли и во что обходится каждый запрос. Это превращает ИИ из эксперимента в управляемый инструмент», — отметил директор по ИИ Beeline Cloud Михаил Степнов.

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