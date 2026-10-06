Вице-премьер Башкирии выступит на форуме «Цифровые решения»

Вице-премьер правительства Башкирии Олег Ли выступит на форуме «Цифровые решения». Мероприятие проходит 6-10 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Цифровой» вице-премьер республики представит доклад на сессии «Регулирование ИИ: поиск баланса между развитием технологий и защитой интересов граждан» сегодня в 17.30 по уфимскому времени. Участники обсудят международный опыт регулирования ИИ, подходы к управлению рисками, ответственность разработчиков и пользователей, а также перспективы формирования национальной системы регулирования искусственного интеллекта. Сессию моделирует замминистра цифрового развития РФ Григорий Борисенко.

Ранее Башинформ сообщал, что Башкирия будет сотрудничать с Казахстаном в ИТ-сфере.