Вице-премьер Башкирии выступит на форуме «Цифровые решения»

Вице-премьер правительства Башкирии Олег Ли выступит на форуме «Цифровые решения». Мероприятие проходит 6-10 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Цифровой» вице-премьер республики представит доклад на сессии «Регулирование ИИ: поиск баланса между развитием технологий и защитой интересов граждан» сегодня в 17.30 по уфимскому времени. Участники обсудят международный опыт регулирования ИИ, подходы к управлению рисками, ответственность разработчиков и пользователей, а также перспективы формирования национальной системы регулирования искусственного интеллекта. Сессию моделирует замминистра цифрового развития РФ Григорий Борисенко.
Ранее Башинформ сообщал, что Башкирия будет сотрудничать с Казахстаном в ИТ-сфере.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.