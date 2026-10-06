Башкирия будет сотрудничать с Казахстаном в ИТ-сфере

Представители Ассоциации развития информационных технологий Башкирии во главе с вице-премьером Олегом Ли приняли участие в международном IT-форуме «AI & Digital Bridge 2026». Форум в Астане был приурочен к объявленному в Казахстане Году цифровизации и искусственного интеллекта. Участие в нём приняли свыше 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Башкирская организация и казахское Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровизации, технологического предпринимательства, коммерциализации технологий и обмена опытом.

– Башкортостан обладает множеством успешных практик в IT-сфере и цифровизации, являясь одним из регионов-лидеров по данным направлениям. Заключенное соглашение позволит республикам диверсифицировать работы по развитию совместных проектов, а также поспособствует выходу технологических компаний на рынки России и Казахстана, – отметил Олег Ли.