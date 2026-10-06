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13:01 (UTC+5), 06 Октября 2026

Башкирия будет сотрудничать с Казахстаном в ИТ-сфере

Стороны намерены обмениваться аналитической информацией.

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пресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба | правительство РБ
Элина Ахметова
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Представители Ассоциации развития информационных технологий Башкирии во главе с вице-премьером Олегом Ли приняли участие в международном IT-форуме «AI & Digital Bridge 2026». Форум в Астане был приурочен к объявленному в Казахстане Году цифровизации и искусственного интеллекта. Участие в нём приняли свыше 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира. 

Башкирская организация и казахское Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровизации, технологического предпринимательства, коммерциализации технологий и обмена опытом. 

– Башкортостан обладает множеством успешных практик в IT-сфере и цифровизации, являясь одним из регионов-лидеров по данным направлениям. Заключенное соглашение позволит республикам диверсифицировать работы по развитию совместных проектов, а также поспособствует выходу технологических компаний на рынки России и Казахстана, – отметил Олег Ли.

 

пресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба | правительство РБ

Ранее сообщали: в Башкирии обсуждают продление налоговых льгот для ИТ-компаний до 2030 года.

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