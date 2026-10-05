На Госуслугах появится «красная кнопка» для защиты от мошенников

На Госуслугах до конца года появится «красная кнопка» для защиты от мошенников. При её активации возможности кражи онлайн-операций будут заморожены. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Эта опция создаётся в помощь пострадавшим от мошенников — те не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли.
Напомним, в осеннюю сессию Госдума примет третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В нём порядка 20 предложений, в том числе запрет предоплаченных sim-карт и их реализация только через прямых дилеров, создание единой «платформы согласий» и другие инициативы.
Что входило во второй пакет, рассказывали здесь.
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