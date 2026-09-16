У 21 тысячи жителей Зауралья в Башкирии появится высокоскоростной интернет

Еще 35 сел и деревень Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, Учалинского и Хайбуллинского районов республики подключат к современному оптоволоконному интернету. Соглашение об этом сегодня, 16 сентября, подписали министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин и генеральный директор «Ростелекома» в регионе Сергей Нищев.

Работы будут вестись в рамках третьего этапа проекта «Доступный интернет» по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Известно, что до конца года 2026 года высокоскоростной интернет появится в Ургуново, Юлдашево, Комсомольске, Рысаево, Кирябинском, Кугарчах, Башкирской Ургинке, Абзаново, Серегулово, Халилово, Бурангулово, Амангильдино и других малых населенных пунктах.

Всего в программу включено 7,7 тысячи домохозяйств, где проживают около 21 тысячи человек. Список сел и деревень составлен на основе обращений жителей Зауралья и местных властей.

«Это очень важная работа, потому что сегодня интернет, фактически, такая же необходимость, как свет, электричество и горячая вода. Башкортостан — сельскохозяйственный регион, у нас порядка 40% населения проживает в сельской местности. И очень важно, чтобы жители находились в равном положении с горожанами — получали полноценный интернет, цифровое телевидение, IP-телефонию, онлайн-обучение. телемедицину и так далее. Благодарю за участие нашего надежного партнера – „Ростелеком“, с которыми мы сотрудничаем все время нашей работы, и, конечно, Сергея Нищева лично. Для нашей республики это ещё один шаг вперёд», — прокомментировал глава минцифры Башкирии Геннадий Разумикин.

Он подчеркнул, что ключевая цель — обеспечить надежным и стабильным интернетом каждый населенный пункт и каждый дом в республике.

«В Башкортостане порядка 4,5 тысячи населенных пунктов, и значительная их часть — небольшие. Соответственно, мобильным и интернет-операторам с экономической точки зрения невыгодно идти в эти пункты. Поэтому мы на партнёрских условиях договорились. На первом этапе проекта республика возмещала оператору половину расходов. Сейчас у нас тоже уникальный механизм — компенсация расходов оператора за счёт налогового вычета. Республике это очень выгодно, потому что, во-первых, мы не тратим живых денег единовременно. Во-вторых, возмещение оператор получает в размере 90%, в-третьих, у нас уходит НДС, в-четвертых, уходит коммерческая составляющая оператора. Поэтому этот проект республике обходится ориентировочно на 40% дешевле. Подчеркну, что для жителей отдаленных территорий это действительно нужно и важно — конверсия по подключению в деревнях составляет более 50%. Жители получают доступ и к Госуслугам, и к маркетплейсам, и к онлайн-кинотеатрам. Мы видим, что спрос на интернет в малых населённых пунктах высок, и будем эту программу продолжать», — заявил Разумикин.