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12:11 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе запустили скоростную гигабитную сеть 5G

Уфа стала одним из пяти крупных городов России, где открыт доступ к первой масштабной гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц.

Фото: Владимир Сараев | пресс-служба МТС
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МТС объявил об открытии для абонентов доступа к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в Уфе. Мобильная сеть со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/cек действует на базе бывшей тестовой зоны в историческом центре города. Компания также запустила новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в популярных локациях города.

В Уфе гигабитная 5G-сеть заработала в районе Гостиного Двора — объекта культурного наследия и одного из ключевых центров общественной жизни города. Компания также приступила к поэтапному запуску сети на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов. В дальнейшем зона покрытия будет расширяться, открывая возможности 5G для всё большего числа жителей и гостей Уфы.

«В 2020 году мы сделали первый шаг к развитию сетей нового поколения, запустив пилотную зону 5G на базе технологии динамического перераспределения частотного ресурса. Сегодня мы перешли на новый технологический уровень и открыли для жителей Уфы сети 5G сразу в двух частотных диапазонах. Это дает старт формированию технологической основы для цифровой трансформации города. Масштабное развитие 5G позволит создавать новые цифровые сервисы, повышать эффективность бизнеса, внедрять современные решения для городской инфраструктуры», – заявил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.    
«Это важное событие для нашей республики. Уфа одна из немногих, которая вошла в этот масштабный проект. Новый стандарт коммуникации позволит перейти на следующий уровень скорости получения информации и государственных услуг жителями и гостями столицы. Будем продолжать совместную работу с оператором связи по расширению покрытия 5G», – сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении операторам связи «большой четверки» частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE.

Владимир Сараев пресс-служба МТС
Фото: Владимир Сараев | пресс-служба МТС
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