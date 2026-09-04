В Уфе завершается подготовка к подаче тепла

В Уфе выполнены гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью более 709 погонных километров, что составляет 90% от общей протяженности, сообщает администрация города.
Гидравлические испытания с выдачей актов проведены в 5014 многоквартирных домах, что составляет 98% от общего числа жилых домов с центральным отоплением. Также в 659 из 666 объектов социальной инфраструктуры завершили подготовку к отопительному сезону.
Для мониторинга и фиксации результатов готовности МКД и управляющих организаций осуществляется ввод сведений в АИИС «Элдис». Это позволяет своевременно сформировать акты оценки обеспечения готовности и паспорта готовности для подписания комиссией.
Ранее сообщалось, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.
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