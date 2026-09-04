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17:12 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Уфе завершается подготовка к подаче тепла

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Сергей Николаев

В Уфе выполнены гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью более 709 погонных километров, что составляет 90% от общей протяженности, сообщает администрация города. 

Гидравлические испытания с выдачей актов проведены в 5014 многоквартирных домах, что составляет 98% от общего числа жилых домов с центральным отоплением. Также в 659 из 666 объектов социальной инфраструктуры завершили подготовку к отопительному сезону. 

Для мониторинга и фиксации результатов готовности МКД и управляющих организаций осуществляется ввод сведений в АИИС «Элдис». Это позволяет своевременно сформировать акты оценки обеспечения готовности и паспорта готовности для подписания комиссией. 

Ранее сообщалось, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.

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