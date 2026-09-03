В Уфе досрочно завершился ремонт тепломагистрали

В Уфе по улице Мустая Карима завершился капитальный ремонт тепломагистрали раньше намеченного срока, сообщает администрация города.
Ремонтные работы велись на участке дороги между жилыми домами № 41 и №43 до перекрестка вблизи жилого дома № 41 по улице Мустая Карима и № 5 по улице Кирова. Благодаря монтажу байпасных линий, работы велись без отключения у потребителей горячей воды.
После завершения капитального ремонта подрядчик выполнил работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе проведения земляных работ. Заключительным этапом станет нанесение дорожной разметки.
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