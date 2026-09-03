В Башкирии предложили расширить сферу применения беспилотников

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Состоялось совещание по вопросу внесения изменений в программу экспериментального правового режима (далее – ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации БАС, сообщает министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ.

Башкирия выступила с предложением включить в программу следующие виды работ: мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также тушение лесных пожаров с использованием БАС.

Действующая программа ЭПР, утвержденная постановлением правительства России, уже предусматривает возможность выполнения соответствующих работ в ряде регионов. В мае 2026 года срок действия экспериментального правового режима продлен до 17 ноября 2029 года.

Участие в ЭПР создает специальные условия для эксплуатации беспилотников: предусматривает упрощенные процедуры допуска, возможность выполнять авиационные работы на территории 12 регионов, специальные правила планирования использования воздушного пространства, а также возможность применения цифровых сервисов для планирования и контроля полетов.