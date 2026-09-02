Ученые в РФ выяснили, что славянская мифология вытесняет эльфов из видеоигр

Исследователи в Челябинской области проанализировали главные видеоигровые хиты десятилетия и пришли к выводу: индустрия отходит от клише Толкиена в пользу русского фольклора.
Как следует из научной работы профессора Натальи Зыховской и аспиранта Дениса Безменова, сегодня в игровой индустрии сложился уникальный культурный код, присущий славянской мифологии. Издание 1obl.ru со ссылкой на ученых приводит три ключевые стратегии работы создателей с фольклором:
Этнографическая точность (отечественная игра «Черная книга»): сюжет строится на аутентичных заклинаниях и быличках коми-пермяков, без знания которых пройти сюжет невозможно.
Мифология как декорация (серия The Witcher): лешие и кикиморы представлены как биологические виды, создающие мрачный колорит, но подчиненные законам экшна.
Переосмысление архетипов (игра от независимых разработчиков Blacktail): Баба-яга превращается в 16-летнюю героиню, спасающую детей, а ее избушка становится базой для прокачки навыков.
Отмечается, что на фоне перепроизводства стандартного фэнтези, игры, которые обращаются к культурной памяти России и Восточной Европы, предлагают уникальный интерактивный опыт. Сегодня игроки по всему миру готовы заплатить за возможность самим пройти обряд инициации и решить, кем станет тот или иной древний персонаж под их управлением.
Ранее уфимцев признали одними из самых активных геймеров в России.
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