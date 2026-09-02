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12:33 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Ученые в РФ выяснили, что славянская мифология вытесняет эльфов из видеоигр

Фото: Иван Вавилов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Исследователи в Челябинской области проанализировали главные видеоигровые хиты десятилетия и пришли к выводу: индустрия отходит от клише Толкиена в пользу русского фольклора.

Как следует из научной работы профессора Натальи Зыховской и аспиранта Дениса Безменова, сегодня в игровой индустрии сложился уникальный культурный код, присущий славянской мифологии. Издание 1obl.ru со ссылкой на ученых приводит три ключевые стратегии работы создателей с фольклором:

  • Этнографическая точность (отечественная игра «Черная книга»): сюжет строится на аутентичных заклинаниях и быличках коми-пермяков, без знания которых пройти сюжет невозможно.

  • Мифология как декорация (серия The Witcher): лешие и кикиморы представлены как биологические виды, создающие мрачный колорит, но подчиненные законам экшна.

  • Переосмысление архетипов (игра от независимых разработчиков Blacktail): Баба-яга превращается в 16-летнюю героиню, спасающую детей, а ее избушка становится базой для прокачки навыков.

Отмечается, что на фоне перепроизводства стандартного фэнтези, игры, которые обращаются к культурной памяти России и Восточной Европы, предлагают уникальный интерактивный опыт. Сегодня игроки по всему миру готовы заплатить за возможность самим пройти обряд инициации и решить, кем станет тот или иной древний персонаж под их управлением.

Ранее уфимцев признали одними из самых активных геймеров в России.

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