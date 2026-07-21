В России создали правительственный штаб по развитию цифровых платформ

Правительство страны создало постоянную подкомиссию, которая будет заниматься развитием онлайн-платформ. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, в новый орган войдут профильные чиновники из разных ведомств — их список утвердят позже.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил, что данный сектор растет стремительно, поэтому госрегулирование должно успевать за внедрением инноваций и при этом поддерживать развитие отрасли. Сейчас власти готовят новый закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. В дальнейшем нормы будут дорабатывать с учетом практики — именно этим и займется новая подкомиссия.

Известно, что в правительство России уже поступило несколько предложений. Штаб изучит их, выработает общую позицию и подготовит пакет поправок для Госдумы.

К слову, минэкономразвития РФ уже составило предварительный список цифровых посреднических платформ, на которых распространятся новые правила.

Ранее правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления до 2030 года.