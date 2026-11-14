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20:13 (UTC+5), 14 Ноября 2026

Район Башкирии оказал гуманитарную помощь батальону имени Шаймуратова

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Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

55-й гуманитарный конвой из Татышлинского района успешно доставлен землякам из батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Денис Султанов.

По его словам, всего за три дня жители района вновь сплотились и собрали всё самое необходимое для бойцов, пострадавших от пожара. Земляк с позывным «Кипеш» и его сослуживцы получили строительные материалы, тёплые вещи, предметы первой необходимости, бытовую технику, питьевую воду, продукты питания, спальные мешки и маскировочные сети.

«Дорогие татышлинцы, вы в очередной раз доказали, что в единстве — наша сила. Вместе мы способны преодолеть любые трудности и поддержать тех, кто сегодня защищает нашу Родину», — отметил Денис Султанов.

Подробнее о военнослужащем с позывным «Кипеш» и его однополчанах читайте в репортаже «Башинформа» из зоны СВО.

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