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23:29 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров поручил помочь бойцу СВО восстановиться в колледже

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В ходе Прямой линии с Главой Башкирии на связь вышли бойцы башкирского батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева. Военнослужащий из Караидельского района Данил Галиханов обратился к Радию Хабирову с просьбой помочь восстановиться на учёбе в автотранспортном колледже после окончания СВО.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
«Я хотел бы привести слова Сергея Собянина (мэра Москвы — прим. ред.). Он сказал, что „если в это военное время не будете включать голову и стараться делать что-то, чтобы быстрее и эффективнее победить, а будете жить только по регламентам, то мы не продвинемся дальше“. Парнишка вернётся домой и восстановится на учёбу», — сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров поручил минпросвещения региона взять этот вопрос на контроль.

Также в зале присутствовал командир бойцов, начальник службы беспилотных систем 27-й дивизии Айнур Ахмадиев. Он четвёртый год служит на передовой. Военнослужащий поблагодарил Главу региона за поддержку бойцов спецоперации.

«Мы получаем постоянную поддержку от республики, ваши советники приезжают на передовую, идёт пополнение подразделений. В республике много желающих подписать контракт с Минобороны. Батальон воюет, задачи спецоперации выполняем», — сообщил Айнур Ахмадиев.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава республики предложил помощь бойцу и пожелал поскорее вернуться с победой в республику.

«От начала до конца наш башкирский батальон — это наш первый опыт такого рода подразделения. Вы служите, возвращайтесь в республику. Для таких ребят, как вы, будут очень хорошие перспективы в будущем», — сказал Радий Хабиров.
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