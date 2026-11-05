Участники СВО из Башкирии отмечают День военного разведчика

Сегодня, 5 ноября, в России отмечается День военного разведчика. 108 лет назад, в 1918 году в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики создано Регистрационное управление, ставшее первым центральным органом военной разведки страны. Профессиональный праздник официально установлен приказом министра обороны 12 октября 2000 года и позже указом президента РФ 31 мая 2006 года.

Башкирия славится именами разведчиков. Один из них наш легендарный комдив Герой России генерал Минигали Мингазович Шаймуратов. Он вошёл в историю Великой Отечественной войны не только как командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, но и как опытный разведчик. Башкирская дивизия под его командованием стала единственным боевым соединением, давшим Родине 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы.

Яркий пример современного военного разведчика из Башкирии — это председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ, помощник Главы республики Оскар Ситдиков. Он окончил Военную академию связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, где получил диплом военного разведчика. Оскар Ситдиков служил в Бурятии, участвовал в боевых операциях в Сирии, а с первых дней СВО встал на защиту интересов страны.

Оскар Ситдиков награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу» и орденом генерала Шаймуратова. В 2025 году он стал участником президентской программы «Время героев», а после завершения службы в Вооружённых силах вошёл в управленческую команду республики в качестве помощника главы Башкирии Радия Хабирова. Сейчас Оскар Ситдиков и его боевые товарищи помогает ветеранам СВО и их семьям решать разные актуальные вопросы.

Ранее «Башинформ» рассказал об разведчике из Зилаирского района с позывным «Фаза», который служит стрелком-помощником гранатомётчика штурмового отряда имени Гази Загитова мотострелкового полка «Башкортостан». За время службы боец доставлял товарищам на линию боевого соприкосновения продовольствие, воду и боеприпасы. Также разыскивал и эвакуировал раненых. «Фаза» неоднократно проявлял на фронте героизм и отвагу. Боец добывал и передавал нашим войскам секретные сведения о позициях противника, благодаря чему подразделения штурмового отряда получали преимущество при атаке ВСУ.