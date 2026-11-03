Владимир Путин подписал указ о новых полномочиях военной полиции в зоне СВО

Президент России подписал указ, который вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил, Устав гарнизонной и караульной служб, а также в Устав военной полиции.

Документ существенно расширяет полномочия военной полиции, особенно в условиях специальной военной операции.

В частности, в Уставе военной полиции закрепляется создание «групп быстрого реагирования» для оперативного пресечения преступлений и задержания нарушителей.

Для розыска военнослужащих, уклоняющихся от службы, разрешается устраивать засады, заслоны и оцепления районов, а также привлекать личный состав других частей.

Командиры воинских частей военной полиции смогут выполнять функции органов дознания не только в отношении своих подчинённых, но и в отношении военнослужащих и гражданского персонала, подчинённых командующему объединением.

Военным полицейским разрешается фотографирование, аудио- и видеосъёмка, а также дактилоскопирование задержанных при невозможности установить личность иным способом.

В зонах вооружённых конфликтов для конвоирования в исключительных случаях допускается использование обычного транспорта вместо специально оборудованных автомобилей.

Кроме того, изменения в Дисциплинарный устав уточняют перечень грубых дисциплинарных проступков. Например, умышленная порча или утрата по небрежности служебного удостоверения, а также нарушение порядка выезда за пределы Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность МЧС России, сообщал «Башинформ».