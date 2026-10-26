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15:16 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Башкирии помнят подвиг генерала Дмитрия Карбышева

Сегодня, 26 октября 2026 года, исполняется 146 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева. Имя военного инженера стало для всего мира символом несгибаемого мужества и верности присяге. Для Башкирии эта дата также имеет значение, поскольку служба и память легендарного генерала тесно связаны с республикой.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
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Во время Гражданской войны, весной 1919 года, Дмитрия Карбышева назначили главным руководителем оборонительных работ Восточного фронта. Он участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплённых районов.

Перед офицером Красной армии поставили задачу обеспечить форсирования рек Уфы и Белой. Инженерное решение позволило войскам РККА начать наступление на Сибирь. Штаб военно-строительного управления, которым руководил Дмитрий Карбышев, располагался в Уфе.

Главный подвиг Дмитрий Карбышев совершил в годы Великой Отечественной войны. В начале войны он служил в штабе 3-й армии в Гродно (Беларусь). Ему предлагали транспорт и личную охрану для возвращения в Москву, но он решил не покидать своих солдат и отходить вместе с подразделениями Красной Армии. Генерал Карбышев попал в окружение. Во время боя около реки Днепр он получил тяжёлую контузию. Офицера в бессознательном состоянии немцы взяли в плен. С этого момента начались его трёхлетние скитания по нацистским концлагерям, где фашисты пытались склонить его к сотрудничеству.

«Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной», — сказал фашистам Дмитрий Михайлович.

Дмитрий Карбышев погиб 18 февраля 1945 года в австрийском концлагере Маутхаузен. Его на морозе облили ледяной водой.

16 августа 1946 года Дмитрию Михайловичу Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

8 мая 2025 года на территории 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в посёлке Алкино-2 Чишминского района состоялась торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. В церемонии принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики подчеркнул особое значение этой воинской части для республики. Кроме того, ранее было принято решение об установке мемориальной доски на доме в Уфе, где в 1919 году работал генерал.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
В Башкирии открыли бюст Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву
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