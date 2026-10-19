Уфимский автор вошла в число лучших в программе #СВОяЛИТЕРАТУРА

Редактор пресс-службы Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина, поэтесса, член Союза писателей России и Республики Башкортостан и жена действующего участника СВО Айгуль Ямилова-Манапова с успехом представила регион на образовательной программе #СВОяЛИТЕРАТУРА.

Проект прошел в арт-кластере «Таврида» в Республике Крым. По итогам обучения Айгуль вошла в список лучших авторов. Ее стихи будут опубликованы в итоговом сборнике, а сама она приняла участие в завершающем литературно-музыкальном квартирнике.

Как сообщили в минкультуры РФ, программа собрала 39 гостей из разных регионов страны — как начинающих, так и уже опытных поэтов и писателей. Почти половина из них — участники и ветераны специальной военной операции. Под кураторством признанных мастеров они осваивали все тонкости создания современных литературных произведений.

Республику Башкортостан на образовательной программе представлял еще один талантливый автор из региона — действующий участник СВО Олег Шваров.

В этом году проект проходит в Академии «Меганом» уже во второй раз. В конце прошлого года лучшие произведения участников вошли в сборник «Слово обороны», выпущенный издательством «Таврида. АРТ». Итогом нынешней программы станет еще один сборник. В него войдут произведения о теплых чувствах к Родине и близким, о смелости перед лицом страшных испытаний и, конечно, о любви.

На протяжении всей образовательной программы длительностью шесть дней с творцами работали лучшие мастера современной литературы. Айгуль Ямилова-Манапова прошла обучение в мастерских Виктора Куллэ — известного поэта, преподавателя Литературного института имени Максима Горького, автора сценариев передач Первого канала и телеканала «Культура».

«Представьте — теплые октябрьские деньки, море и окружение классных, творческих ребят, и не только! Каждый из них знает не понаслышке, что такое война, в списке участников были и военнослужащие, и их близкие: матери, жены, дочери, сестры. „Таврида“ мне подарила не только возможность еще шире расправить крылья, но и найти единомышленников, которые понимают ценность Родины и мирного неба над головой, — рассказала Айгуль Ямилова-Манапова. — Патриотизм должен быть в сердце каждого, тем более у поэтов и писателей. На итоговом концерте я выступала и на башкирском языке, и каждый из участников выразил свое восхищение мелодичностью и красотой нашего языка. Это и есть дружба и единство народов. Я, в свою очередь, восхищаюсь каждым из участников — их талантом, стойкостью, жизнелюбием, любовью к литературе. И благодарю Академию „Меганом“ и арт-кластер „Таврида“ за такую возможность!»