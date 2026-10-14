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11:15 (UTC+5), 14 Октября 2026

В Башкирии более 20 имамов и священников духовно поддерживают бойцов СВО

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Духовно-нравственный потенциал ислама направлен на укрепление исторической традиции воинского служения народу и Отчизне, воспитание патриотизма, психологическую и социальную реабилитацию воинов, помощь членам их семей. С первых дней специальной военной операции духовные центры нашей республики проводят большую и постоянную работу по оказанию помощи военнослужащим. Регулярно проводятся сборы гуманитарной помощи с последующей отправкой груза в зону СВО. Наши религиозные организации вместе с органами власти заботятся об их семьях. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров напомнил на пленарном заседании XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама».

«Особо хочу сказать, что уже более двух десятков имамов и православных священников из нашей республики духовно поддерживают наших бойцов. Многие из них удостоены боевых наград. К сожалению, есть и потери. Мы с большой скорбью отдаем дань памяти имамам, которых потеряла наша республика в ходе специальной военной операции. Наш мир стремительно меняется. Благодаря последовательной и принципиальной позиции России на наших глазах идет формирование справедливого многополярного мира. Именно дружба народов и духовное единение, которые особенно ярко проявляются в трудные времена, позволяют нам преодолеть любые испытания. Уважаемые друзья! От души желаю всем мира, добра и успехов в развитии просвещения и духовного сотрудничества», - подытожил Радий Хабиров.

Он вручил Почетную грамоту Башкортостана председателю Регионального духовного управления мусульман республики в составе ЦДУМ России, муфтию Мухаммаду  Таджуддинову.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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