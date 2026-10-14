В Башкирии более 20 имамов и священников духовно поддерживают бойцов СВО

Духовно-нравственный потенциал ислама направлен на укрепление исторической традиции воинского служения народу и Отчизне, воспитание патриотизма, психологическую и социальную реабилитацию воинов, помощь членам их семей. С первых дней специальной военной операции духовные центры нашей республики проводят большую и постоянную работу по оказанию помощи военнослужащим. Регулярно проводятся сборы гуманитарной помощи с последующей отправкой груза в зону СВО. Наши религиозные организации вместе с органами власти заботятся об их семьях. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров напомнил на пленарном заседании XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама».

«Особо хочу сказать, что уже более двух десятков имамов и православных священников из нашей республики духовно поддерживают наших бойцов. Многие из них удостоены боевых наград. К сожалению, есть и потери. Мы с большой скорбью отдаем дань памяти имамам, которых потеряла наша республика в ходе специальной военной операции. Наш мир стремительно меняется. Благодаря последовательной и принципиальной позиции России на наших глазах идет формирование справедливого многополярного мира. Именно дружба народов и духовное единение, которые особенно ярко проявляются в трудные времена, позволяют нам преодолеть любые испытания. Уважаемые друзья! От души желаю всем мира, добра и успехов в развитии просвещения и духовного сотрудничества», - подытожил Радий Хабиров.

Он вручил Почетную грамоту Башкортостана председателю Регионального духовного управления мусульман республики в составе ЦДУМ России, муфтию Мухаммаду Таджуддинову.