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13:45 (UTC+5), 13 Октября 2026

В Башкирии 27 участников СВО обучились вождению с ручным управлением

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скриншот видеотрансляции оперативное совещание правительства республики
Фото: скриншот видеотрансляции | оперативное совещание правительства республики
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии 27 участников СВО прошли бесплатное обучение вождению с ручным управлением. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель республиканского отделения ДОСААФ России Игорь Нурмухаметов.

В ближайшее время для бойцов с инвалидностью будет доступно обучение с круглосуточным пребыванием в образовательном центре. Военнослужащие смогут получить водительские категории «В», «С».

Также в Доме ДОСААФ ведется подготовка специалистов по беспилотным авиационным системам, тактической медицине, парашютно-десантной подготовке. Совместно с минобороны России дополнительно введены 12 новых военно-учетных специальностей. Для этого планируется расширить сеть образовательных организаций регионального отделения, отметил Игорь Нурмухаметов.

«Наше региональное отделение на 100 и более процентов выполняет план подготовки специалистов по 9 военно-учетным специальностям, что составляет более 1200 человек», — подытожил председатель ДОСААФ РБ.

Ранее глава ДОСААФ России назвал реготделение Башкирии одним из лучших в стране.

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