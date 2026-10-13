В Башкирии 27 участников СВО обучились вождению с ручным управлением

В Башкирии 27 участников СВО прошли бесплатное обучение вождению с ручным управлением. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель республиканского отделения ДОСААФ России Игорь Нурмухаметов.
В ближайшее время для бойцов с инвалидностью будет доступно обучение с круглосуточным пребыванием в образовательном центре. Военнослужащие смогут получить водительские категории «В», «С».
Также в Доме ДОСААФ ведется подготовка специалистов по беспилотным авиационным системам, тактической медицине, парашютно-десантной подготовке. Совместно с минобороны России дополнительно введены 12 новых военно-учетных специальностей. Для этого планируется расширить сеть образовательных организаций регионального отделения, отметил Игорь Нурмухаметов.
«Наше региональное отделение на 100 и более процентов выполняет план подготовки специалистов по 9 военно-учетным специальностям, что составляет более 1200 человек», — подытожил председатель ДОСААФ РБ.
Ранее глава ДОСААФ России назвал реготделение Башкирии одним из лучших в стране.
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