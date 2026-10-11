Ветераны СВО Донбасса почтили подвиг 112‑й Башкирской кавалерийской дивизии

В День Республики представители Петровского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Донбасса специальных военных операций» отдали дань памяти героям 112‑й Башкирской кавалерийской дивизии и её командиру генерал-майору Герою России Минигали Шаймуратову. Об этом сообщил председатель МОО «Союз ветеранов Донбасса СВО» подполковник Андрей Тимохин.

Памятное мероприятие прошло в окрестностях города Петровское. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны башкавдивизия вела тяжёлые, но героические бои, и здесь погиб комдив Шаймуратов.

Ветераны возложили цветы к мемориалу, почтили павших минутой молчания и поделились историями о подвигах кавалеристов Башкортостана.