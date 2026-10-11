Ветераны СВО Донбасса почтили подвиг 112‑й Башкирской кавалерийской дивизии

В День Республики представители Петровского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Донбасса специальных военных операций» отдали дань памяти героям 112‑й Башкирской кавалерийской дивизии и её командиру генерал-майору Герою России Минигали Шаймуратову. Об этом сообщил председатель МОО «Союз ветеранов Донбасса СВО» подполковник Андрей Тимохин.
Памятное мероприятие прошло в окрестностях города Петровское. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны башкавдивизия вела тяжёлые, но героические бои, и здесь погиб комдив Шаймуратов.
Ветераны возложили цветы к мемориалу, почтили павших минутой молчания и поделились историями о подвигах кавалеристов Башкортостана.
«Сегодня связь между Башкортостаном и Луганской Народной Республикой остаётся крепкой. Башкортостан выступает регионом‑шефом городов Красный Луч и Петровское и оказывает нашему региону всестороннюю поддержку, а бойцы батальона имени генерал-майора М. М. Шаймуратова принимали участие в освобождении территории ЛНР», — отметил Андрей Владимирович.
Участники встречи выразили искреннюю благодарность башкирскому народу, подчеркнув, что такая помощь и неравнодушие достойны самого глубокого уважения.
Как отметил Андрей Тимохин, память о прошлом и поддержка в настоящем — это то, что объединяет людей и помогает двигаться вперёд.
Также сегодня жителей Башкирии с Днём Республики поздравили ученики школы № 22 имени Минигали Шаймуратова Петровского.
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