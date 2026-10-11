Дети ЛНР поздравили Башкирию с Днём Республики

Ученики школы № 22 имени М. Шаймуратова города Петровское ЛНР поздравили жителей Башкирии с Днём Республики. Дети пожелали процветания
«Сегодня отличный повод вспомнить, какая история и культура у вашего края. Мы очень ценим те качества, которые присущи башкирскому народу — верность слову, доброту и умение дружить. Пусть ваша республика развивается, процветает, а вы вместе с ней. Мира, достатка и благополучия вашим семьям. С праздником!» — пожелали жителям Башкирии дети Луганщины.
Напомним, летом 2022 года по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова строители из республики выполнили капитальный ремонт школы № 22 в городе Петровское Луганской Народной Республики. Работы были проведены в рекордные сроки — всего за 35 дней. Образовательному учреждению присвоено имя легендарного башкирского комдива Минигали Шаймуратова.
К 1 сентября 2022 года строители обновили фасад и внутреннюю отделку, заменили оконные блоки, привели в порядок отопление и электроснабжение, а также благоустроили прилегающую территорию. Республика также помогла с закупкой мебели и оборудования для учёбы. До ремонта школа не обновлялась с 1934 года.
Директор школы Гульназ Серова отметила, что жители Петровского получили в 2022 году большой подарок в виде практически заново отстроенного образовательного учреждения. По её словам, школа оснащена самым современным оборудованием, а Башкирия продолжает присылать гуманитарную помощь в виде книг, канцелярии и оргтехники.
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