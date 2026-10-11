Район Башкирии отправил в ЛНР новую партию гуманитарной помощи для бойцов

В логистический центр в Луганске доставили очередную партию гуманитарного груза из Аскинского района. Как сообщил глава администрации Динис Юсупов, все для ребят собрали все необходимое.
На передовую отправили строительные материалы, доски, питьевую воду, ОСБ, огнетушители, электрогенераторы, два автомобиля «Нива» и один УАЗ («Буханка»), мотоцикл «Урал», а также многое другое.
Глава Аскинского района поблагодарил земляков за участие в сборе, погрузке и доставке.
Ранее гуманитарная колонна прибыла в подразделения мотострелкового полка «Башкортостан».
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