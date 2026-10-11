Народный фронт Башкирии и волонтёры сплели знамя для участников СВО

В преддверии Дня Республики Народный фронт вместе с волонтёрами группы «Масксети Щит Михайловка» сплели флаг Башкортостана.

В каждую петлю они вложили частичку души, в каждый узелок — добрые пожелания, веру в скорейшую Победу и молитвы о здоровье наших защитников.

Флаг будет передан 385-й артиллерийской бригаде, в рядах которой служат выходцы из Башкирии.

«Пусть он станет для них частичкой родного дома, о близких, которые ждут дома, и о людях, которые каждый день молятся за них и делают всё возможное, чтобы приблизить Победу», — пожелали фронтовики и волонтёры.