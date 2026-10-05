Спасатель МЧС из Башкирии стал оператором БПЛА на передовой

Житель Зианчуринского района сменил службу в МЧС на передовую. Спасатель из башкирского села стал оператором БПЛА, сообщил глава района Дамин Юланов.

Боец с позывным «Галиян» приехал в свой первый отпуск в родной район. Дома его ждали мама и две дочки-студентки. По словам главы Зианчуринского района, философия бойца проста и честна: «Защищать свою Родину — значит защищать своих близких».

«Там, на передовой, все — как одна семья. Разные люди, разные судьбы, но живем дружно, помогаем друг другу, прикрываем. Братство и единство — вот что сегодня важнее всего. Не звания, не слова, а плечо товарища рядом. Лучшая награда, которую здесь дают за особые успехи, это дополнительные дни отпуска. Не медали, не грамоты, а просто возможность лишний раз обнять маму, увидеть дочек, вдохнуть воздух дома. Вот она, настоящая цена — время с близкими. И ради этого мы там», — отметил «Галиян».

Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.