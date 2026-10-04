В районе Башкирии открыли памятник героям спецоперации

В деревне 1-е Кинзя Куюргазинского района состоялось торжественное открытие монумента в честь участников спецоперации. Об этом сообщила глава муниципалитета Лира Терегулова.
Монумент установили на территории мемориального комплекса, где увековечена память о героях Великой Отечественной войны. Также рядом с памятником появилась новая модульная мечеть.
«Благое дело стало возможным благодаря неравнодушным людям. Главным меценатом выступил наш земляк Зиннур Исхаков. Эту инициативу поддержали и другие выходцы из деревни», — рассказала Лира Терегулова.
Ранее сообщалось, что в городе Башкирии появится памятник Тагиру Кусимову.
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