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17:19 (UTC+5), 15 Августа 2026

В городе Башкирии заложили камень в основание памятника Тагиру Кусимову

В Сибае состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего монумента Герою Советского Союза Тагиру Кусимову. В мероприятии принял участие премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова | канал в МАХ
Гульфия Акулова
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Генерал-майор Тагир Кусимов — гордость Башкортостана и золотая страница отечественной истории. В 1943 году под Днепром он совершил невозможное: под шквальным огнем поднял свой полк, форсировал реку, ворвался на правый берег и удержал плацдарм, открыв дорогу основным силам советских войск. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как подчеркнул Андрей Назаров, имя генерала не осталось пылиться в архивах, а снова находится в бою. Сегодня на передовой действует батальон его имени. Символично, что ровно 80 лет назад части Кусимова освобождали Донбасс от нацистов, а сейчас бойцы с теми же шевронами закрывают небо над этой землей.

«Та же порода, тот же характер. Мы помним каждого. И тех парней из Сибая, кто уже не вернулся — Бикбаева, Султанова, Гайдукова, Косарева, Мурзабаева. Светлая им память», — отметил он.

Памятник станет символом неразрывной связи поколений — мостом между подвигом отцов и мужеством сегодняшних защитников Отечества.

соцсети Андрея Назарова канал в МАХ
Фото: соцсети Андрея Назарова | канал в МАХ
«Башкортостан всегда стоял и стоит за Россию. Победа будет за нами!» — заявил Андрей Назаров.

В прошлом году в Сибайском башдрамтеатре поставили спектакль о Герое Советского Союза  «КрылАТый генерал». 


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