В городе Башкирии заложили камень в основание памятника Тагиру Кусимову

Генерал-майор Тагир Кусимов — гордость Башкортостана и золотая страница отечественной истории. В 1943 году под Днепром он совершил невозможное: под шквальным огнем поднял свой полк, форсировал реку, ворвался на правый берег и удержал плацдарм, открыв дорогу основным силам советских войск. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как подчеркнул Андрей Назаров, имя генерала не осталось пылиться в архивах, а снова находится в бою. Сегодня на передовой действует батальон его имени. Символично, что ровно 80 лет назад части Кусимова освобождали Донбасс от нацистов, а сейчас бойцы с теми же шевронами закрывают небо над этой землей.
«Та же порода, тот же характер. Мы помним каждого. И тех парней из Сибая, кто уже не вернулся — Бикбаева, Султанова, Гайдукова, Косарева, Мурзабаева. Светлая им память», — отметил он.
Памятник станет символом неразрывной связи поколений — мостом между подвигом отцов и мужеством сегодняшних защитников Отечества.
«Башкортостан всегда стоял и стоит за Россию. Победа будет за нами!» — заявил Андрей Назаров.
В прошлом году в Сибайском башдрамтеатре поставили спектакль о Герое Советского Союза «КрылАТый генерал».
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