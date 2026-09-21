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10:00 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Верховный муфтий России дал наставления волонтёрам Башкирии

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Фото: «Масксети ЩИТ Уфа» | ВКонтакте
Эдуард Кускарбеков
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Активисты волонтёрского движения «Масксети Щит Уфа» встретились с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Священнослужитель во время беседы с волонтёрами СВО напомнил всем добровольцам Башкирии и России об их особой миссии и пожелал им энергии на ответственном пути.

«Дух должен быть всегда сильнее физического тела, иначе ничего не получится. Каждые 100 лет возникает необходимость встать на защиту своей Родины, вот и нам сейчас эта задача дана… Если не защитим, что оставим нашим  детям? Нам вверена большая прекрасная земля, где есть всё, и оберегать, защищать её — наша ответственность. Добровольная помощь волонтёров нашим военным, солдатам всегда в ответ получает благодарность, не всегда словами на бумаге, но всегда или произнесённая, или мысленно, она искренняя и рождается в сердце, а то, что в сердце, слышат Небеса», — сказал Талгат Таджуддин.

Ранее Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что надо свято хранить память участников СВО, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

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