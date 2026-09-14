В Башкирии на территории парка «Патриот» откроют духовный комплекс

Его проект подготовил заслуженный строитель России, руководитель строительной компании «Жилстройинвест», известный в республике меценат Рабис Салихов. Комплекс будет состоять из мечети и православной часовни.
«Спасибо руководителю компании «Жилстройинвест» Рабису Салиховичу Салихову за то, что поддержал нашу идею и подготовил проект. Мы с нашими духовными лидерами уже договорились, кто будет проводить здесь службы. Думаю, что сюда вскоре станут приходить местные жители, а со временем в комплексе начнут и никахи читать, и детей крестить. В целом вся инфраструктура парка «Патриот» должна работать на широкий круг людей», – отметил Радий Хабиров в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».
Напомним, во время церемонии начала строительства комплекса Глава республики говорил, что выбор места не случаен: парк «Патриот» ежегодно принимает тысячи молодых людей, для которых новый центр станет местом для духовного развития, молитвы и получения наставлений.
«Духовный комплекс мы посвящаем нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение к ним, это наша благодарность. Здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые проходят пятидневные курсы. Им всем будет полезно, в том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и просто побыть в храме», – говорил Радий Хабиров.
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий – это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с передовой, говорят, Бог один и Родина одна», – сказал Талгат хазрат.
Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет считает, что духовно-просветительский комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.
«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», — сказал митрополит.
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