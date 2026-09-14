В Башкирии на территории парка «Патриот» откроют духовный комплекс

«Духовный комплекс мы посвящаем нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение к ним, это наша благодарность. Здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые проходят пятидневные курсы. Им всем будет полезно, в том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и просто побыть в храме», – говорил Радий Хабиров.

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий – это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с передовой, говорят, Бог один и Родина одна», – сказал Талгат хазрат.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет считает, что духовно-просветительский комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.

«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», — сказал митрополит.