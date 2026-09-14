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15:14 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии на территории парка «Патриот» откроют духовный комплекс

На территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова продолжается строительство духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину.

Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы Башкортостана
Азат Гиззатуллин
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Его проект подготовил заслуженный строитель России, руководитель строительной компании «Жилстройинвест», известный в республике меценат Рабис Салихов. Комплекс будет состоять из мечети и православной часовни.

«Спасибо руководителю компании «Жилстройинвест» Рабису Салиховичу Салихову за то, что поддержал нашу идею и подготовил проект. Мы с нашими духовными лидерами уже договорились, кто будет проводить здесь службы. Думаю, что сюда вскоре станут приходить местные жители, а со временем в комплексе начнут и никахи читать, и детей крестить. В целом вся инфраструктура парка «Патриот» должна работать на широкий круг людей», – отметил Радий Хабиров в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».

Напомним, во время церемонии начала строительства комплекса Глава республики говорил, что выбор места не случаен: парк «Патриот» ежегодно принимает тысячи молодых людей, для которых новый центр станет местом для духовного развития, молитвы и получения наставлений.

Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы Башкортостана
Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы Башкортостана
Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы Башкортостана
Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы Башкортостана
Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы Башкортостана
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы Башкортостана
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«Духовный комплекс мы посвящаем  нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о  них, это уважение к  ним, это наша благодарность. Здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые проходят пятидневные курсы. Им  всем будет полезно, в  том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и  просто побыть в  храме», – говорил Радий Хабиров.

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и  независимость нашей Родины.

«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий – это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с  передовой, говорят, Бог один и Родина одна»,  –  сказал Талгат хазрат.

Митрополит Уфимский и  Башкортостанский Филарет считает, что духовно-просветительский комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.

«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», —  сказал митрополит.

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