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12:22 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В Уфе ветераны СВО показали свои силы на двух масштабных турнирах

Фото: Артур Салимов | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Уфе состоялся Национальный кубок по силовым видам спорта «Битва батыров» и состязания по армрестлингу «Уральская сечь». Соревнования прошли в рамках проекта спортивной реабилитации «Сильные люди» при участии и поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ и Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана.

На турнирах выступили атлеты из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей. Примечательно, что вместе с ветеранами СВО на помосте и за арм-столами выступали спортсмены-любители.

По итогам соревнований ветеран СВО и амбассадор проекта «Сильные люди» Альберт Мустафин из Уфы выжал лёжа 242,5 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Уфимец ветеран СВО Артём Мухарямов собрал в силовом троеборье 330 кг.

Кирилл Павлов из села Толбазы продемонстрировал железную выдержку и поднял 47,5 кг в строгом подъёме штанги на бицепс.

А Рафис Нуриханов из Иглинского района проявил стальной хват и зафиксировал 47,5 кг в дисциплине «Роллинг Тандер».

Артур Салимов предоставлено ИА «Башинформ»
Артур Салимов предоставлено ИА «Башинформ»
Артур Салимов предоставлено ИА «Башинформ»
Артур Салимов предоставлено ИА «Башинформ»
Артур Салимов предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Артур Салимов | предоставлено ИА «Башинформ»
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Турниры стали подведением итогов упорных летних тренировок. Как отметили организаторы, силовой спорт помогает вернувшимся с фронта ускорить физическое восстановление после ранений, сбросить эмоциональное напряжение и снова почувствовать себя несокрушимой силой.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать спортивный навигатор для ветеранов СВО. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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