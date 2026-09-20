В Уфе ветераны СВО показали свои силы на двух масштабных турнирах

В Уфе состоялся Национальный кубок по силовым видам спорта «Битва батыров» и состязания по армрестлингу «Уральская сечь». Соревнования прошли в рамках проекта спортивной реабилитации «Сильные люди» при участии и поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ и Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана.

На турнирах выступили атлеты из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей. Примечательно, что вместе с ветеранами СВО на помосте и за арм-столами выступали спортсмены-любители.

По итогам соревнований ветеран СВО и амбассадор проекта «Сильные люди» Альберт Мустафин из Уфы выжал лёжа 242,5 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Уфимец ветеран СВО Артём Мухарямов собрал в силовом троеборье 330 кг.

Кирилл Павлов из села Толбазы продемонстрировал железную выдержку и поднял 47,5 кг в строгом подъёме штанги на бицепс.

А Рафис Нуриханов из Иглинского района проявил стальной хват и зафиксировал 47,5 кг в дисциплине «Роллинг Тандер».