В Уфе ветераны СВО показали свои силы на двух масштабных турнирах

В Уфе состоялся Национальный кубок по силовым видам спорта «Битва батыров» и состязания по армрестлингу «Уральская сечь». Соревнования прошли в рамках проекта спортивной реабилитации «Сильные люди» при участии и поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ и Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана.
На турнирах выступили атлеты из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей. Примечательно, что вместе с ветеранами СВО на помосте и за арм-столами выступали спортсмены-любители.
По итогам соревнований ветеран СВО и амбассадор проекта «Сильные люди» Альберт Мустафин из Уфы выжал лёжа 242,5 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Уфимец ветеран СВО Артём Мухарямов собрал в силовом троеборье 330 кг.
Кирилл Павлов из села Толбазы продемонстрировал железную выдержку и поднял 47,5 кг в строгом подъёме штанги на бицепс.
А Рафис Нуриханов из Иглинского района проявил стальной хват и зафиксировал 47,5 кг в дисциплине «Роллинг Тандер».
Турниры стали подведением итогов упорных летних тренировок. Как отметили организаторы, силовой спорт помогает вернувшимся с фронта ускорить физическое восстановление после ранений, сбросить эмоциональное напряжение и снова почувствовать себя несокрушимой силой.
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