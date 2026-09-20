Воскресенье, 20 Сентября 2026
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
09:15 (UTC+5), 20 Сентября 2026

Три телеканала Башкирии проведут телемарафон «Всё для Победы»

Сегодня БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» проведут масштабный телемарафон «Всё для Победы». Весь день до 21.30 часов в прямом эфире зрители телеканалов станут свидетелями большого республиканского движения взаимопомощи и поддержки.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

В эфире состоятся встречи с волонтёрами из городов и районов республики, прямые включения из волонтёрских штабов, а также репортажи о людях, которые помогают участникам СВО. Особое внимание будет уделено побывавшим на фронте врачам, артистам, режиссёрам, депутатам, учёным, историкам, сотрудникам музеев, писателям и предпринимателям.

Отдельное место в эфире займут рассказы о семьях защитников Отечества.

Не останутся без внимания и юные волонтёры. В этот день зрители узнают о детях, которые собирают средства и передают их бойцам на передовой.

Важной частью эфира станут истории о старшем поколении. Журналисты расскажут о пожилых людях, организовавших у себя дома волонтёрские штабы.

В эфире прозвучат песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также мелодии времён Великой Отечественной войны.

«Название телемарафона „Всё для Победы!“ — точно отражает суть события. Это не просто трансляция, а общее дело всей республики. Сотрудники телеканалов  БСТ, „Башкортостан 24“ и „Вся Уфа“ в этот день будут работать плечом к плечу с жителями Башкортостана, чтобы донести до каждого голос единства и поддержки. Приглашаем всех присоединиться к  телемарафону „Всё  для  Победы“ 20  сентября 2026 года. Вместе мы сильнее!» — сообщили организаторы.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru