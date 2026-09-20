Три телеканала Башкирии проведут телемарафон «Всё для Победы»

В эфире состоятся встречи с волонтёрами из городов и районов республики, прямые включения из волонтёрских штабов, а также репортажи о людях, которые помогают участникам СВО. Особое внимание будет уделено побывавшим на фронте врачам, артистам, режиссёрам, депутатам, учёным, историкам, сотрудникам музеев, писателям и предпринимателям.

Отдельное место в эфире займут рассказы о семьях защитников Отечества.

Не останутся без внимания и юные волонтёры. В этот день зрители узнают о детях, которые собирают средства и передают их бойцам на передовой.

Важной частью эфира станут истории о старшем поколении. Журналисты расскажут о пожилых людях, организовавших у себя дома волонтёрские штабы.

В эфире прозвучат песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также мелодии времён Великой Отечественной войны.

«Название телемарафона „Всё для Победы!“ — точно отражает суть события. Это не просто трансляция, а общее дело всей республики. Сотрудники телеканалов БСТ, „Башкортостан 24“ и „Вся Уфа“ в этот день будут работать плечом к плечу с жителями Башкортостана, чтобы донести до каждого голос единства и поддержки. Приглашаем всех присоединиться к телемарафону „Всё для Победы“ 20 сентября 2026 года. Вместе мы сильнее!» — сообщили организаторы.