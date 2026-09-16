В Уфе три телеканала совместно проведут телемарафон «Всё для Победы!»

20 сентября впервые в Башкирии три телеканала — БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» объединят свои ресурсы для проведения масштабного телемарафона «Всё для Победы!». Весь день в прямом эфире зрители будут свидетелями большого республиканского движения взаимопомощи и поддержки.

Особое внимание будет уделено тем, кто лично выезжал в зону СВО. Это врачи, артисты, режиссёры, депутаты, учёные, историки, сотрудники музеев, писатели и предприниматели. Их истории — живой пример сплочённости и ответственности.

Отдельное место в эфире займут рассказы о семьях защитников Отечества. Супруги воинов СВО сегодня находятся на передовой тыла. Не останутся без внимания и юные волонтёры. В этот день зрители узнают о детях, которые собирают средства и передают их бойцам на передовой. Трогательные истории о старшем поколении также станут важной частью эфира. Будут подготовлены сюжеты о бабушках, организовавших у себя дома волонтёрские штабы, и о том, как для этих целей был построен новый дом, как символ заботы и единства.

В эфире прозвучат песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также мелодии времён Великой Отечественной войны. Именно они подчёркивают преемственность подвига и силу национального духа. Зрители увидят героев нашего времени, тех, чьи имена и поступки становятся историей сегодняшнего дня.

«Название телемарафона „Всё для Победы!“ — точно отражает суть события. Это не просто трансляция, а общее дело всей республики. Сотрудники телеканалов БСТ, „Башкортостан 24“ и „Вся Уфа“ в этот день будут работать плечом к плечу с жителями Башкортостана, чтобы донести до каждого голос единства и поддержки. Приглашаем всех присоединиться к телемарафону „Всё для Победы“ 20 сентября 2026 года. Вместе мы сильнее!» — сообщили организаторы.