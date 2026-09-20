Сержант из Башкирии спас в бою раненого командира

Участник СВО из Башкирии Ринат Хабибуллин с позывным «Отличник» служит командиром отделения – топогеодезистом артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан».

Как сообщает «Башкирский батальон», во время одного из боевых выездов командир расчёта получил осколочное ранение в руку. Сержант Хабибуллин оказал командиру первую помощь и принял командование. Огневая задача была выполнена.

За мужество и самоотверженность Ринат Хабибуллин награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени, генерала Шаймуратова и медалью ЛНР «За отвагу».

Ранее помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО республики Оскар Ситдиков призвал голосовать за будущее России.