Оскар Ситдиков призвал ветеранов СВО Башкирии голосовать за будущее России

Помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков пришёл на выборы со своей семьёй. Офицер отметил, что сегодня люди голосуют за будущее России.

«Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Семья Ситдиковых проголосовала, отдала свой голос за будущее нашей страны, за будущее наших детей, за наше единство», — сказал Оскар Ситдиков.