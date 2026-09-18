Оскар Ситдиков призвал ветеранов СВО Башкирии голосовать за будущее России

Помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков пришёл на выборы со своей семьёй. Офицер отметил, что сегодня люди голосуют за будущее России.
«Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Семья Ситдиковых проголосовала, отдала свой голос за будущее нашей страны, за будущее наших детей, за наше единство», — сказал Оскар Ситдиков.
В Башкирии стартовали выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ и муниципальные выборы.
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Воспользоваться своим избирательным правом на выборах могут все граждане России, которым на день голосования исполнилось 18 лет, если они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в колонии.
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