В Башкирии семьи участников СВО освободили от родительской платы за детсад

В Башкирии семьи участников СВО, бойцов подразделения «БАРС» освободили от родительской платы за детсад. Постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Мера социальной поддержки предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Башкирии. Согласно документу, расширен список категорий, имеющих право на освобождение от взимания родительской платы за уход и присмотр за детьми в детских садах.

В перечень граждан включены следующие категории:

лица, принимающие (принимавшие) участие (содействующие (содействовавшие) выполнению задач) в СВО;

участники отражения вооруженного вторжения на территорию России;

лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил, воинских формирований и органов ДНР, Народной милиции ЛНР начиная с 11 мая 2014 года;

лица, зачисленные в подразделение «БАРС» Министерства обороны РФ;

граждане, получившие увечья или заболевания в СВО;

родители (законные представители) детей лиц, погибших в СВО, либо безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством РФ умершими.

Мера поддержки предоставляется независимо от даты и места заключения контрактов о прохождении военной службы.

Напомним, в Башкирии разработаны и действуют более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В их число входят вопросы образования и лечения, а также трудоустройства возвращающихся с фронта мужчин домой, их реабилитации и социализации.

Ранее Башинформ сообщал, что Радий Хабиров предложил расширить меры поддержки для участников СВО.