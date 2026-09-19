В Башкирии семьи участников СВО освободили от родительской платы за детсад

В Башкирии семьи участников СВО, бойцов подразделения «БАРС» освободили от родительской платы за детсад. Постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Мера социальной поддержки предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Башкирии. Согласно документу, расширен список категорий, имеющих право на освобождение от взимания родительской платы за уход и присмотр за детьми в детских садах.
В перечень граждан включены следующие категории:
Мера поддержки предоставляется независимо от даты и места заключения контрактов о прохождении военной службы.
Напомним, в Башкирии разработаны и действуют более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В их число входят вопросы образования и лечения, а также трудоустройства возвращающихся с фронта мужчин домой, их реабилитации и социализации.
Ранее Башинформ сообщал, что Радий Хабиров предложил расширить меры поддержки для участников СВО.
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