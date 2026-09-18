В Башкирии бойцу спецоперации передали «Ниву»

Боец занимает должность номера расчёта артиллерийского орудия. Позывной «Агроном» он получил неслучайно — окончил Аксеновский агропромышленный колледж. До мобилизации работал вахтовым методом. «Агроном» отметил, что боевые товарищи стали ему как родные братья, рядом есть и земляки из Альшеевского района Башкирии.

«На передовой они сплочены настолько, что ощущают себя одной большой семьёй: плечо друга здесь дороже всего, а поддержка земляков придаёт сил в самые трудные минуты. Дома мужчину ждут жена, мама и сестра. Мы гордимся отвагой наших ребят и ждём их домой с победой», — рассказал Наиль Абелгузин.

Ранее в Уфе бойцу СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь.